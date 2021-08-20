انت الان تتابع خبر فضيحة بجلاجل.. فنان مسن يغتصب طفلة بعمر أبنتة ومصير مرعب ينهي مسيرتة الفنية للأبد ! .. ستنصدم عند معرفة من هوا؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمة كبيرة عاشها محبو الفنان العالمي ​بوب ديلان​ بعد أن أعيد فتح قضية جنسية ضده. وفي التفاصيل، يواجه نجم البوب دعوى قضائية بتهمة الإساءة إلى فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 عاماً في فندق في ​تشيلسي​ من عام 1965.



وفي التفاصيل، فإن الفنان متهم بتخدير الفتاة القاصر بالمخدرات والكحول قبل الإعتداء عليها في الفندق. وبحسب ما اشارت إليه المحاكم، إستغل ديلان شهرته للتغطية على فعلته وتهديد الضحية.

دافع متحدّث بإسم بوب عنه وقال: "إن الادّعاء البالغ من العمر 56 عاماً ليس صحيحاً، وسيتم الدفاع عنه" وأنه لم يقبض عليه بأي تهمة بعد.