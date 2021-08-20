انت الان تتابع خبر اتفرج.. هيفاء وهبي تثير جنون جمهورها بظهورها بوشم جديد في هذه المنطقة من جسدها (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جنون متابعيها بصورة اعادت نشرها ع التواصل من جلسة تصوير سابقة، ويبدو أن الفنانة حاولت جذب الانظار من خلال ابراز "تاتو" في منطقة أعلى الظهر.

وعبر حسابها الخاص على "انستقرام"، شاركت هيفاء وهبي جمهورها العريض ومحبيها الكثر عدة صورة جمعتها في مقطع فيديو، وتظهر فيه هيفاء على ما يبدو أثناء الترويج لأحد العلامات التجارية، وبرز من بين الصور لقطة ظهرت فيها هيفاء وهبي بـ "تاتو" على ظهرها.

وإضافة إلى التواصل البصري المبهر للفنانة، فقد ظهر مقطع لأغنية بصوتها الناعم والمعروف للجميع.

وتفاعل جمهور الحسناء اللبنانية كثيرا مع صورها وتحديدا التي ظهر فيها التاتو، ورصدت "السوسنة" عددا منها، حيث قالت فراشة سوريا : "الجمال عدّى الكلام". فيما علق أنور البصراوي : "اذا فيه عنوان للانـوثة و الجمال فهو اسمك بدون أدنى شك او تردد!".

ومن بين التعليقات حضر حساب يعرف صاحبه عن نفسه من أنه من عمّان عاصمة الأردن، قائلًا : "ريتني أبوس الواوا من فوق وتحت"، لتنفجر بعدها الردود التي كانت في مخعظمها ضاحكة، فيما اعتبر آخرون التعليق "قلة ادب"، مطالبينه بحذفه، وهو ما يبدو أنه حصل، إذ اختفى التعليق بعد ساعات من نشره.