انت الان تتابع خبر بوصلة رقص فاضحة.. زوجة صدام حسين الاولى التي لا يعرفها أحد تصدم الجمهور بأول ظهور لها..؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لزوجة صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح نشرته ابنتها رغد .

ويظهر الفيديو الذي يعود سبعينيات القرن الماضي، استقبال سيدة العراق الأولى آنذاك لملكة إسبانيا صوفيا، حيث حضرتا معا عرضا للأزياء.

وكانت رغد صدام حسين قد أكدت في وقت سابق أن والدتها ساجدة بصحة جيدة، بعد رواج شائعات تحدثت عن وفاتها.

وساجدة طلفاح ذات الـ82 عاما، هي أرملة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأنجبت له عدي عام 1964 وقصي عام 1967، و3 بنات هن رغد عام 1968 ورنا عام 1971 وحلا عام 1977.