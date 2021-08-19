انت الان تتابع خبر بنات الملك الأردني عبدالله مع أمهن يخطفن الأنظار بإطلالة فائقة الجمال لأول مرة.. اتفرج المفاجأة في الملابس التي يرتدينها وجمالهن الساحر.. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أن تحمل الابنة بعض الشبه من والدتها فهذا وارد جدًا؛ فلابد أننا جميعنًا مررنا بمواقف أخبرنا فيها الآخرون أننا نشبه أمهاتنا، ولكن ما حدث مع الملكة رانيا وبناتها مختلف بعض الشيئ؛ فالملكة رانيا والأميرة إيمان والأميرة سلمى يحملن تشابهًا مذهلاً لدرجة أنه يمكن اعتبارهن جميعًا أخوات، سنقوم بإلقاء نظرة على بعض المناسبات التي بدا فيها الثلاثي متشابهًا للغاية:

صورة عيد الميلاد

احتفلت الأميرة سلمى بعيد ميلادها العشرين في 26 سبتمبر واحتفلت الأميرة إيمان بعيد ميلادها الرابع والعشرين في 27 سبتمبر 2020 وبهذه المناسبة التقطت الأم مع بناتها صورة مميزة ظهرن من خلالها وهن في غاية السعادة والتشابه، حتى أنك ستجد صعوبة في التفرقة بينهما.

صورة قديمة في عيد الأم

عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام نشرت الملكة رانيا صورًا قديمة تحمل ذكريات طفولة بناتها، وفي إحدى تلك الصور بدا جليًا التشابه الكبير بينها وبين بناتها، جدير بالذكر أن الملكة رانيا نشطة على موقع انستغرام وتتفاعل مع جمهورها بكل حب واحترام وتشاركهم عادة ذكرياتها الجميلة مع أسرتها الملكية، يمكنكم متابعتها.