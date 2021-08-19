انت الان تتابع خبر تفاصيل تشيب الراس.. عثرت على والدتها جثة هامدة وتحول فرحها إلى فضيحة.. مأساة نجمة مسلسل "الحاج متولي" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - «مامتشي ماتشي».. بهذا الإفيه نجحت في جذب الانتباه لها بشكل كبير من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي، حيث حققت شهرة كبيرة من خلال موهبتها وملامحها الهادئة الجميلة، واستطاعت أن تحظى بإعجاب الكثير من الجمهور رغم أدوارها الصغيرة، وهي الفنانة عايدة غنيم.

عايدة غنيم بدأت نشاطها الفنى فى نهاية التسعينيات ونالت شهرتها بدورها فى مسلسل “عائلة الحاج متولى”عام ٢٠٠١ حيث قامت بدور سعدية إبنة نعمة الله (غادة عبد الرازق) الزوجة الثانية للحاج متولى.

نجحت الفنانة عايدة غنيم في تحقيق شهرة كبيرة في عالم الفن الدرامي والسينمائي في فترة زمنية قصيرة، رغم أدوارها البسيطة، إلا أنها استطاعت أن تُلفت الأنظار إلى موهبتهم وشخصيتها الفنية لدى الجمهور بمصر والوطن العربي خلال كلمة «مامتشي مامتشي».

عشقت الفنانة الشابة عايدة غنيم الفن منذ نعومة أظافرها، والتحقت بمعهد البالية، وشاركت في صغرها بفوازير «عمو فؤاد» للأطفال، ومنها المشاركة في الأعمال الاستعراضية والفنون الشعبية مع فرقة الفنان حسن عفيفي، ومنها مسرحيات «حب في التخشيبة، وحمرى جمرى، ورقص الديوك».

اكتشفها المخرج سمير العصفوري، وساعدها في تقديمها كوجه جديد في مسرحية «ألا بندا» بطولة الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين، وكانت بمثابة انطلاقتها الفنية بعد انسحاب الفنانة المعتزلة منى عبد الغني، وساندها هنيدي وعلاء في دورها الشهير «موني».

وشاركت عايدة غنيم، بطولة مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وذلك بناءً على اختيار الفنان الكبير نور الشريف لها، عندما طلب لأول مرة التحدث فانتابها الضحك فقرر مشاركتها في المسلسل في دور «سعدية»، وبعدها مسلسل «حديث الصباح والمساء» وتألقت في أدوارها فيهما، وأصبحت إحدى النجوم المتألقات خلال تلك الفترة.

رحيل والدتها المأساوي

في حادثة بشـعة، تعرضت والدة الفنانة عايدة غنيم للقتل على يد شخصين من سكان العقار الذي تسكن فيه.

الفنانة عايدة اكتشفت الواقعة بعدما اتجهت بعد عملها في مسرحية بهلوان في الحديقة الدولية إلى شقة والدتها، وطرقت الباب عدة مرات دون استجابة من والدتها وقامت بالاتصال بها فسمعت رنات التليفون من داخل الشق وعدم رد والدتها فقامت بكـسر باب الشقة فوجدت والدتها جثة وسط بر كة من الد ماء.

فقامت على الفور بابلاغ الشرطة وحررت المحضر رقم 7513 إدارى النزهة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وبالانتقال والفحص والمعاينة تبينت إصابتها بعده طعنات واختفاء المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها المجنى عليها .

وتمكنت المباحث من القبض المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وتم التحفظ عليهما.

تحول فرحها إلى فضيحة بعد أيام وتعرضت عايدة للصدمة الثانية بعد أيام من زواجها، وتسببت في فضيحة لزوجها، بعد أن خرجت الزوجة الأولى لزوجها السيناريت أحمد عاشور عن صمتها وكشفت إن زوجها لم يطلقها حتى الآن ولم يتكفل بنفقات أطفاله ومصروفات المنزل.

وردت الفنانة العروس على تلك الاتهامات، وقالت «لم أتصور أن أتعرض لمثل هذا الهجوم والشتـيمة والإهانات ومن أشخاص لا أعرفهم»، وتساءلت لماذا؟، وأجابت على سؤالها بأنها تزوجت من إنسان أحببته وأحبنى وفقًا لسنة الله ورسوله هل هذا حرام؟».

وطالبت الفنانة عايدة غنيم أن يتم مراعاة حياتها الخاصة، وعدم اتهامها بأي اتهاـمات باطلة.