انت الان تتابع خبر حاكم دبي ’’محمد بن راشد’’ يقهر الأميرة ’’هيا بنت الحسين’’ بظهور جديد رفقة هذه الشخصية الشهيرة .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، لقطات لأول ظهور للرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقباله حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

وأظهرت اللقطات أشرف غني برفقة الشيخ محمد بن راشد ومسؤولين من إمارة دبي. بعد أن قرر الرئيس الأفغاني الهارب الاستقرار في الإمارات.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني: “إن دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني واسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية”.

جدير بالذكر أن السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار. أكد في مؤتمر صحفي أن الرئيس أشرف غني سرق 169 مليون دولار من الخزينة العامة أثناء فراره من أفغانستان.