انت الان تتابع خبر قرار صادم من إيمي سمير غانم بعد المصيبة التي قصمت ظهرها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - علقت الممثلة المصرية ايمي سمير غانم جميع نشاطتها الفنية للعام الجديد حداداً على وفاة والديها الممثل المصري سمير غانم والممثلة المصرية دلال عبد العزيز.



وكان من المقرر أن تبدأ ايمي سمير غانم تصوير مشروع فني جديد خلال الاسابيع قليلة المقبلة الا ان وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز بسبب فيروس كورونا قلبت الموازين.



الجدير ذكره أن سمير غانم توفي في شهر مايو الماضي بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا وبعده بثلاثة أشهر توفيت دلال عبد العزيز بعدما اصيبت بتليف في الرئة.