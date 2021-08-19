انت الان تتابع خبر هل تذكرون نجمة طيور الجنة جنى مقداد؟ اتفرج كيف أصبحت أجمل وتغير شكلها بعد أن كبرت وبلغت سن المراهقة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ارتسم إسم "جنى" مقداد في أذهان الكثير من أطفال الوطن العربي، حيث حققت شهرة عالية منذ كانت طفلة وبداية مسيرتها الفنية في فرقة وقناة طيور الجنة التي يمتلكها والدها "خالد مقداد".

ومن أبرز الأغاني التي أشتهرت بها جنى مقداد، ولا زال يرددها الكثير من الأطفال حتى اليوم، أغنية "ماما جابت بيبي"، واغنية "ماما جابت بيبي"، وأغنية "كيف الحال"، وغيرها من الأغاني التي تميزت بأدائها بصوتها الجميل.

ولأن إسم جنى مقداد إرتبط بالطفولة عند ملايين المعجبين بها من الأطفال، فقد كان ظهورها الأخير مفاجأة صادمة لهم، حيث كبرت وتغير شكلها تماماً، واصبحت جميلة أكثر.

وبلغ عمر جنى مقداد 13 عاما، حيث ولدت في العام 2008، لكن صورها الحديثة أظهرتها أكبر من عمرها.

ومؤخرا أحتفلت عائلة خالد مقداد بعقد قران الوليد مقداد.