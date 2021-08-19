انت الان تتابع خبر تسريب فيديو صادم لعروسة سعودية في ليلة الدخلة.. وهذه كانت ردة فعل العريس بحظور أهلها !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار مواطن سعودي موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب المهر الكبير الذي قدمه للزواج من فتاة مغربية.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صورة الفتاة المغربية، ويظهر خلاله المهر الذي قدمه لها العريس السعودي وهو مليون ريال سعودي.

ولم تستطع العروس المغربية تصديق ماتشاهده من اموال وضعت على سريرها، بينما أنهمك والدها بعد النقود، مباركًا للعروسين وداعيًا لهم بالتوفيق في الحياة.



من جهته، قال العريس إنه لازال هناك الذهب الذي قدمه لها، بالإضافة إلى الهدايا السابقة والقادمة ليعوضها عن كل شيء، بل وأيضًا مبلغ من المال لطليق الفتاة، حيث تخطى العريس كل حدود العقل.

ولم يفهم والد الفتاة ما قاله العريس بالضبط لانشغاله بعد الأموال فطلب منه الشرح والتوضيح، فتولت ذلك العروس وقالت لوالدها بأن القادم أكثر من ذلك بكثير، في الوقت الذي صرخت فيه منبهرة وهي تحسب كم ستعادل الأموال بالدرهم المغربي.