انت الان تتابع خبر بعد رثاء دنيا سمير غانم الذي أبكى الجميع .. لن تصدق كيف تعيش شقيقتها إيمي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعيش دنيا وإيمي سمير غانم وضعاً صعباً لا تحسدان عليه بعد رحيل والدتهما دلال عبد العزيز عقب أشهر قليلة من وفاة والدهما النجم سمير غانم.

وحاولت دنيا سمير غانم التعبير عن حزنها لجمهورها في الساعات الماضية من خلال كتابة رسالة مؤثرة ومبكية في الوقت عينه، وكشفت عن آخر عبارة كانت ترددها والدتها الراحلة قبل وفاتها.

النجمة المصرية أثارت تعاطف جمهورها ومحبيها مجددا برسالة جديدة كتبتها على انستغرام بعد يومين من وفاة والدتها حيث أعربت عن حزنها العميق بكونها باتت يتيمة الأب والأم، فنشرت صورة لها مع والدتها دلال عبد العزيز وكتبت قائلة :"ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي".

دنيا سمير غانم أكدت في تدوينتها بأن والدتها علمتها الرضا في كل ما يمر بها من الحياة كاشفة عن الجملة الأخيرة التي كانت ترددها قبل وداع الدنيا، فتابعت في تدوينتها :"انت علمتيني الرضا وأنا راضية و علمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله" و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك و تعبك كانت "الحمد لله"".

دنيا سمير غانم لفتت بأن رسالتها هذه محاولة "فضفضة" منها مع جمهورها الذي دعمها في محنتها مع شقيقتها، فتابعت قائلة في رسالتها :" أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف و مع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم و رسالتكم في الدنيا انا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".

ولاقى نعي دنيا سمير غانم تفاعلا كبيرا من الجمهور وحسابات السوشيال ميديا الذين تناقلوها بشكل واسع، وتمنوا الرحمة لوالديها، والصبر لها مع شقيقتها بهذه المحنة الصعبة.



وكانت إيمى سمير غانم ظهرت في حالة يرثى لها خلال جنازة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي توفيت صباح السبت الماضى، وتم دفنها الأحد بجوار رفيق عمرها الفنان الراحل سمير غانم، وذلك على عكس شقيقتها الممثلة دنيا سمير غانم، التي حاولت الظهور متماسكة على الرغم ما تمر به من صدمة فراق الأم والأب خلال شهرين ونصف فقط.

وعلى عكس دنيا، بدت إيمى في حالة انهيار كامل، فلم تستطع وقف دموعها خلال مراسم صلاة الجنازة، أو دفن والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مما يدفع متابعين العائلة الفنية التي تحولت حياتها من السعادة إلى فراق وحزن كبيرين.

وعقب قيام شقيقتها الكبرى دنيا سمير غانم بـ كتابة نعى والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام تساءل الجمهور متى ستتمكن إيمى سمير غانم من التعبير عن ما تمر به من حزن وفقد، لوالديها، وذلك بعد ان أكتفت بـ نشر صورة لـ والديها الراحلان بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، والتعليق عليها بـ "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

واعتادت الممثلة إيمى سمير غانم على زيارة قبروالدها كل أسبوع منذ وفاته في مايو الماضى بعد صراعه مع فيروس كورونا، ومن المعروف عن الممثلة الشابة تعلقها الشديد بوالديها، الذى كانت تظهره بشكل مستمر في أي من المناسبات الكبيرة.

وكان الفنان حسن الرداد، زوج النجمة ايمي سمير غانم، قد نعى حماته دلال عبد العزيز السبت برسالة مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل، وأعلن خبر وفاتها للجمهور وقال:" والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".