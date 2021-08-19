انت الان تتابع خبر عـاجل : الملك سلمان يأمر بقطع رقبة مواطن سعودي بعد إرتكابة جريمة كبرى هزت كل دول الخليج .. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قطع رقبة مواطن سعودي قتل امرأته وأحرق جسدها بالنار في منطقة عسير.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها -بحسب وكالة "واس"-: إنه "صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا من تنفيذ حكم القتل قصاصًا وأيد من مرجعه بحق إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين –سعودي الجنسية-".

وأوضحت أن الجاني إبراهيم آل حسين، أقدم على "قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسينية -سعودية الجنسية-، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار؛ مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما".

وأضافت الوكالة: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا".

وختمت "واس"، بأنه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين –سعودي الجنسية– اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 1443 هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير".