انت الان تتابع خبر نافست هيفا وهبي بالجمال.. الظهور الأول لعروس "علي ربيع" الجميلة الشقراء رومسنية تفوق الوصف واناقة تفوق الخيال (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نتشر على منصات التواصل صورا للفنان علي ربيع مع عروسه الجديدة من حفل عقد قرآنهما الذي أقيم بالسر منذ أيام بعد وفاة الفنانة ”دلال عبد العزيز”.

وظهر علي ربيع في الصور المتداولة بشكل واسع برفقة زوجته. وهي فتاة من خارج الوسط الفني. وهو يرتدي بدلة سوداء كلاسيكية وترتدي العروس فستانا أبيض .

وكان النجم المصري علي ربيع كان قد احتفل الآونة الاخيرة بعقد قرآنه وزواجه الثاني منذ إسبوع بعيدا عن الإعلام ودون الإعلان عن ذلك. وطلب من المدعوين عدم نشر أي صور من الحفل مراعاة لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز ومشاعر أسرتها .

لم يحيي ربيع احتفالا كبيرا وشدد على الحاضرين عدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور متعلقة بزواجه وذلك بسبب الحزن الشديد الذي يشهده الوسط الفني بعد وفاة النجمة ” دلال عبد العزيز ”. واحتراما لمشاعر عائلتها. ولكي يتفادى ايضا الانتقادات التي ستوجه له لأنه عقد قرآنه ولم يمر أكثر من يوم على وفاة الراحلة وفي نفس اليوم الذي تم فيه تشييع جنازتها وجثمانها.

تجدر الاشارة الى أن أن هذا الزواج الثاني للفنان علي ربيع حيث تزوج من قبل. وانفصل عن زوجته الأولى منذ عام ولديه طفلة منها.