انت الان تتابع خبر هل تذكرون نجمة برنامج‘‘ذا فويس كيدز’’ التي سحرت العرب بجمالها في الموسم السابق؟؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد زواجها وظهورها بفستان الزفاف (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت نجمة ذا فويس كيدز الجمهور بظهورها بفستان الزفاف الأمر الذي تسبب بموجة كبيرة من الجدل حول دخولها القفص الذهبي خاصة أنها تغيرت كثيراً.

نجمة ذا فويس كيدز هيا حازم فاجأت الجميع بظهورها بفستان الزفاف حيث كانت تبدو كالأميرات وترتدي خاتماً لم يتم التأكد ما إذا كان للزواج أم لا.

هيا التي أطلت في برنامج المواهب قبل حوالي 5 سنوات اضطرت إلى الرد على الضجة التي أثارتها صورها بالفستان الأبيض ونفت أن تكون قد تزوجت وأكدت أن الصور هي جزء من عمل خاص تحضر له.

من ناحية أخرى، كانت صدمت نجمة ذا فويس كيدز الجمهور بظهورها بعد مرور سنوات على مشاركتها في البرنامج حيث خطفت من خلاله الأنظار غليها بموهبتها.

نجمة ذا فويس كيدز غنى أبو حمدان صدمت الجمهور بتغير ملامحها بشكل كبير حيث كبرت بعد مرور حوالي 5 سنوات على مشاركتها.

وظهرت غنى في الصور وقد كبرت وتغيرت بشكل كبير عما كانت عليه أثناء مشاركتها في البرنامج حيث خطفت القلوب بغنائها في وقتها.

غنى كانت قد شاركت في ذا فويس وخطفت القلوب بغنائها “عطونا الطفولة” للفنانة ريمي بندلي وحازت على إعجاب لجنة التحكيم جميعها.