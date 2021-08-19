انت الان تتابع خبر ظهور صارخ لنجم طيور الجنة ’’الوليد مقداد‘‘ ببدلة الزفاف ..لن تصدق كيف ظهر برفقة عروسته شديدة الجمال.. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يستعد ​الوليد مقداد​، نجم قناة ​طيور الجنة​، لدخول القفص الذهبي بعد أقل من شهر على عودته إلى ​الأردن​، برفقة خطيبته ​نور غسان​، من أجل التحضير لحفل الزفاف.



ونشر الوليد مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، كشف فيه عن تفاصيل حفل زفافه، بعنوان "اجتماع طارئ للعائلة لمناقشة تفاصيل العرس !! | شو الخطة"، ووعد متابعيه بإذاعة ونشر العديد من مقاطع الفيديو لإستعدادات ما قبل العرس وحفل الزفاف. مشيراً الى أن هذا الفيديو مجرد تمهيد لتلك الإستعدادات.

تفاصيل علاقة الوليد مقداد ونور غسان

وتداول العديد من المتابعين صوراً وفيديوهات لـ الوليد مقدادوخطيبته نور، وتعجبوا من الشبه بينهما، وأشار البعض إلى أن هناك علاقة قرابة تجمعهما.



ونشر الوليد ونور أغنية لهما مع تصميم خاص إحتفالاً بقرب زفافهما، كما إستغرض وليد عبر حساب قناة "عصومي ووليد" على يوتيوب كشف فيه عن منزل الزوجية، الذي سيسكن فيه بشكل مؤقت مع عروسه نور.



وكان الوليد إحتفل بخطوبته على نور في شباط/فبراير عام 2020، بعد أن أعلن شقيقه ​المعتصم بالله مقداد​ الخبر عبر صفحته الشخضية، قائلاً: "أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب".



وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، فاجأت عائلة ​خالد مقداد​ن مؤسس قناة طيور الجنة، بإتخاذ قرار السفر من ​الكويت​ إلى الأردن، للعودة إلى منزل الأسرة إستعداداً لحفل زفاف الوليد.



واستقبلت الأسرة من قبل أقاربهم في المطار مع فرقة فلكلورية، ومن ثم توجهوا لمنزل الأهل وإحتضن خالد مقداد والدتهن التي بكت عند رؤيته وعائلته، ومن ثم إقترب من أبيه وحضنه أيضاً وقبّل يده.

أسرار وتفاصيل خطوبتهما

ومع بداية العام كانت إنتشرت الكثير من الأخبار حول انفصال الوليد مقدادعن خطيبته نور، إلا أن الصفحات المتابعة لأخبار نجوم طيور الجنة، حرصوا على نفي الخبر تماماً، مشيرين إلى أن إطلاق هذه الشائعة ما هو إلا محاولة لإثارة الجدل والضجة، من قبل بعض المواقع.



وجاءت هذه الشائعة بعد أيام قليلة من إعلان الوليد أنه ينوي الزواج من خطيبته نور، بعد إنتهاء فيروس كورونا وخروج البلد من العزل الصحي، وكان ظهلر بفيديو مع شقيقه المعتصم بالله يكشف من خلاله تفاصيل عن خطوبته وأسرار تخص خطيبته، منها أنها من مواليد عام 1999 مثله، أي أنها تبلغ من العمر عشرين عاماً، وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً، وأنها ليست إبنة عمه بل حفيدة خال والده، أي أنها من العائلة.