انت الان تتابع خبر الموت يفجع "رغد صدام حسين" قبل قليل بشكل مفاجى .. وانصار الرئيس يبكون من شدة الحزن (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نعت رغد صدام حسين الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين اثنين من كبار المسؤولين في عهد أبيها.

وكتبت على موقع "تويتر": "الرحمة والغفران للوزير الراحل للدكتور أحمد مرتضى الزهيري، والوزير الراحل القائد العسكري أرشد الزيباري.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

حيث اكد مصدر مقرب من عائلة حسين أن "وزير النقل السابق أحمد مرتضى توفي في الأردن، بعد صراع مع المرض".

كما لفت المصدر أن وزير الدولة أرشد الزيباري توفي ايضا عن عمر ناهز الـ79 عاما في مدينة السليمانية"، إثر ظروف صحية.

ورجح أن يتم نقل جثمان مرتضى من الأردن إلى مثواه الأخير في العاصمة العراقية بغداد وأكد أن الوزيرين توفيا اليوم الاثنين.

وشغل مرتضى منصب وزير النقل من عام 1993 ولغاية احتلال بغداد عام 2003 حيث تم اعتقاله على أيدي القوات الأمريكية التي أفرجت عنه عام 2005 وغادر بعدها إلى عمان حيث استقر لحين وفاته، فيما شغل الزيباري مناصب عسكرية ومدنية عديدة كان آخرها وأطولها منصب وزير دولة منذ عام 1980 ولغاية 2003.