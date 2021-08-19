انت الان تتابع خبر عريس يفشل أمام عروسته ليلة الدخلة .. وعندما شرحت له ماذا يفعل وكيف يتم العملية كانت ردة فعله جنونية وصادمة! (تفاصيل مؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل في الكويت قصص طلاق غريبة حدثت لأسباب صادمة وغير متوقعة منها ما حدث الطلاق في حفلة الزفاف او بليلة الدخلة.

ومن هذه القصص تعود لفتاة كويتيه دفعت الثمن غاليا بعدما اتهمها زوجها بالجرأة و"قلة الحياء"، بسبب معرفتها بتفاصيل العلاقة الزوجية.

وفي تفاصيل الواقعة، أخفق الشاب في ليلة الدخله ولم يستطع فعل ماتستوجبه تلك الليلة، وهو مادفع عروسه الى تهدئته وإرشاده كيف يتعامل معها وماذا يفعل، لكن ردة فعل الزوج كانت صادمة، حيث أقدم الزوج على قطع شهر العسل والعودة الى الكويت ليعيد الفتاة الى منزل أهلها بعد أن طلقها بحجة أنها جريئة وتعرف تفاصيل العلاقة الزوجية، فقامت عائلة الفتاة برفع قضية على الشاب بتهمة القذف، والاتهامات الباطلة.

وفي نفس السياق قام زوج آخر بالإنفصال عن زوجته بليلة الدخلة، وذلك بسبب لبسها الجريء أمامه، حيث يجب أن تكون خجولة في ليلتها الأولى، حسب رأيه واتهمها بالجرأة وعدم الخجل، فطلقها بليلتهما الأولى.