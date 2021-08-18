انت الان تتابع خبر بدون خجل.. ممثلة مصرية شهيرة جداً تكشف أسرار ليلة دخلتها وتفضح زوجها ’’مش قادر‘‘.. اتفرج المفاجأة من هي ؟؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول تصريحات جريئة للفنانة المصرية هنا الزاهد عن ليلة زفافها مع زوجها الفنان أحمد فهمي والتي أثارت جدلاً واسعاً.

وقالت هنا الزاهد خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي مؤخرا في برنامج “معكم منى الشاذلي”، إنّ زوجها أحمد فهمي قال لها يوم .

وتابعت: ” كنت باردة شوية يوم فرحي وكنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح”.

وذكرت: “لم أر يوم عدل من يوم جوازي”، مضيفةً: “أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف”.

وقالت: “شعرت باكتئاب شديد عقب أول شهر من زواجي، بسبب شعوري بالوحدة بدون والدتي، وشقيقاتي، ولم أعتد على هذا الهدوء، ولكن حاليا تعودت على حياتي الجديدة”.

وقالت: “رفضت إلقاء بوكيه الورد في الفرح وإعطائه لشقيقتي فرح وهي تكره أن يناديها أحد ” مدام هنا”.

ولفتت الى أن فستان الزفاف تعرض للقطع، مضيفةً: “كنت مبسوطة كثيراً يوم الفرح، وطلبت من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص”.

وقالت إنها فوجئت بكم كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم في حفل الزفاف.