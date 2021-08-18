انت الان تتابع خبر ظهور صارخ وغير متوقع لـ زوجة ملك الأردن ألاميرة رانيا.. جمال يكسّر القلوب وأناقة تفوق أميرات الخليج (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إطلالات الملكة رانيا مثالي لكل إمرأة تريد أن تستوحي أزياء أنيقة وفي الوقت نفسه عصرية، فهي تحرص دائماً على إختيار قطع راقية من توقيع دور أزياء عربية أو عالمية وتنسّقها بطريقة عصرية. أما أحدث إطلالات الملكة رانيا فكانت صورة مثالية للأناقة العصرية بالتنورة الميدي والقميص الأبيض القصير.

إليكِ كل التفاصيل حول أحدث إطلالات الملكة رانيا.

خطفت الأنظار بتنورة ميدي من مجموعة Azzedine Alaia تميّزت بالقصة الـA line والخطوط العريضة

أحدث إطلالات الملكة رانيا من توقيع دار Alaia

إلتقت ملكة الأردن مع فريق عمل تطبيق وجيز الذي يقدّم ملخصات للعديد من الكتب، وعلّقت على الصور التي نُشرت على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بالقول "أحببت الطاقة والطموح الموجودين في الشباب القائمين على تطبيق وجيز واللي بقدم ملخصات للعديد من الكتب.. نجاحكم بفترة قصيرة بيرفع الراس".



وفي أحدث إطلالات الملكة رانيا خطفت الأنظار بتنورة ميدي EDITION 1990 من مجموعة Azzedine Alaia تميّزت بالقصة الـA line والخطوط العريضة باللون الأسود إضافة إلى قصة الخصر العالي. وما منح اللوك لمسة من الكلاسيكية والعصرية في آن معاً هو إختيار القميص الأبيض الكروب أيضاً من مجموعة Alaia والذي تميّز بالقصة الواسعة والأكمام القصيرة.

اكملت اللوك بالحذاء الستيليتو من Dior والذي إختارته باللون الأسود والجلد اللامع وقد إكتملت أحدث إطلالات الملكة رانيا بالحذاء الستيليتو من ماركة Dior والذي إختارته باللون الأسود والجلد اللامع.

القميص الأبيض الكروب من مجموعة Alaia منح اللوك لمسة من الكلاسيكية والعصرية في آن معاً وإكتفت الملكة بإضافة أكسسوارات ناعمة إلى اللوك، وإعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات العريضة ومكياج ترابي ناعم. كما غطّت وجهها بالقناع الواقي الأسود إلتزاماً بإجراءات كوفيد19.