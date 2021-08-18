انت الان تتابع خبر فضيحة كبيرة وغير متوقعة للفنانة اللبنانية ‘‘هيفا وهبي’’ مع مذيعة قناة العربية .. وهذا ما حدث بينهما .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، تضج أنوثة بفستان بنقشة الفهد من دون أكمام، وهي تجلس في سيارة "فيراري" فارهة.

وانهالت التعليقات من المتابعين الذين تغزّلوا بوهبي وأناقتها، ومن بينها تعليق طريف للإعلامية العراقية ومذيعة قناة العربية السابقة سهير القيسي التي كتبت: "فستاني"... في إشارة إلى ظهورها بفستان بالنقشة عينها في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

يُذكر أنّ فيديو كليب أغنية "لو كنت" لهيفاء وهبي مع الفنان المصري أكرم حسني لا يزال يحقق نجاحاً منذ طرحه، ويتم تداول وسم (هاشتاغ) باسم الأغنية مع أفكار مختلفة وأمنيات متعددة عبر الـ"سوشيال ميديا"، وشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي.