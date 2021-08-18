انت الان تتابع خبر إنهيار حاد لحالة إيمي ودنيا سمير غانم الصحية بعد فاجعة وفاة والداهما .. ودنيا تصاب بمرض نفسي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عانت كل من إيمي ودنيا سمير غانم من حالة صحية ونفسية صعبة في الفترة الأخيرة بعد إصابة والداهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى ووفاتهما.



وفي جديد حالة إيمي ودنيا سمير غانم الصحية فقد كشفت تقارير صحافية أن الشقيقتين تتلقيان الدعم من زوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد بشكل كبير.

إضافة إلى ذلك فإنّ العديد من نجوم الوسط الفني يساهمون أيضاً في التواصل معهما من أجل رفع معنوياتهما وتحسين حالتهما الصحية والنفسية.



دنيا وإيمي تسعيان لمساندة بعضهما البعض أيضاً والسير على خطى والداهما اللذان كانا من دعاة الضحك ورفض الحزن الذي يكسر القلب لذلك تحاولان الوقوف على قدميهما من جديد.

طبعاً الجميع يعلم أن اختبارات الحياة قاسية أحياناً وتستطيع أن تسرق منك الفرحة بلحظة، لكن معاناة دنيا وإيمي أكبر من أن تصفها اي كلمة.

منذ ظهورهما على الشاشة كان الجميع يحسد إيمي ودنيا على العائلة المميزة التي نشأتا فيها ووالداهما سمير غانم ودلال عبد العزيز كانا رمزاً للحب.

قبل حوالي 3 أشهر تغيرت حياة هذا العائلة وانقلبت رأساً على عقب بعد إصابة الوالدان بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى وهناك لم تكن رحلتهما عادية.



تخايل أن تفجع بوفاة والدك الذي كان معروفاً عنه حبه لابنتيه وتعلقهما به، فـ دنيا وأما(الإسم الأصلي لـ إيمي) يشيران بوضوح على التغيير الحاصل في حياته بسببهما.



الشقيقتان فقدتا السند الأغلى في حياتهما بعد أن خسر صراعه مع كورونا وحافظتا على رباطة جأشهما على أمل أن تعود دلال والدتهما للحياة وتعوضهما عن هذا الفراغ الذي تركه سمير.

واليوم فقدت ايمي ودنيا آخر أملهما بعد وفاة دلال التي رغم عدم علمها بوفاة سمير الا أنها أبت أن تتركه وحيداً في يومهما الأخير كما لم تتركه وحيداً في حياتها، ربما تراهن على أن دنيا وايمي ليستا وحدهما بل برفقة بعضهما ستتجاوزان هذه المأساة فقررت البقاء إلى جانب سمير.