انت الان تتابع خبر عريس أردني يشكك بعذرية عروسته في ليلة الدخلة .. وعندما أتصل بوالديه وقعت الصدمة التي جعلته في اشد الندم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقا الما تداولته وسائل اعلامية اردنية فقد ألزمت محكمة في الأردن، عريساً أردنياً بدفع تعويض لعروسته بعدما طعن في شرفها ليلة الزفاف.

وبحسب وسائل إعلام عربية قررت المحكمة تغريم العريس مبلغ 18 ألف دينار لعروسه (أكثر من 25 ألف دولار أمريكي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (800) دينار أتعاب محاماة لصالح المدعية، إضافة إلى الفائدة بواقع (9%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.



وبدأت الواقعة بعد تشكيك الزوج بعذرية زوجته ليلة الدخلة، حيث أحضر والده ووالدته، واتصل بوالديها أيضاً ليخبرهم أن زوجته ليست عذراء.

وما كان من والدا العروس إلا أن قاما بأخذها إلى طبيب شرعي، والذي قام بفحصها وأكد أن ادعاءات زوجها باطلة، بعد إثبات ذلك بتقرير طبي.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الحديث والنقاش حول فحوصات كشف العذرية، وطالب الناشطون بوقف فحص كشف العذرية باعتبارها انتهاكاً لجسد المرأة.