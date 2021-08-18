انت الان تتابع خبر نسرين طافش تضع يدها على منطقة حساسة بإطلالة مثيرة بفيزون الجلد الضيق..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها عبر الإنستغرام من الجزائر قبل حادثة الحرائق، وظهرت وهي تجلس على صخرة تحت الأشجار مرتدية فيزون جلد أسود ضيق، وبلوزة شتوية بالأسود والأبيض، وسدلت شعرها على كتفيها، وعلقت على الصورة: "صور ناتجة من كوكبنا الجميل إلى كوكبنا الجميل و سلاما على غابات الجزائر الحبيبة، ولطفك".





ولفتت الصورة المتابعين بشكل كبير وتغزلوا بسحر جمالها واطلالتها، متمنين السلامة للجزائر، بينما انتقد البعض اطلالة نسرين طافش بالفيزون الضيق الذي أظهر مفاتنها، واصفينها بالجريئة جدا، وخاصة انهم اعتبروا ان طافش تعمدت وضع يدها على منطقة حساسة لتثير الجدل.





وفي ظهور آخر، نشرت الفنانة نسرين طافش صور لها من دبي، وهي تقف على شرفة أحد الفنادق، مرتدية فستان أبيض مكشوف الكتفين وسدلت شعرها، وعلقت على الصورة: "شكرا لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكرا لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة المدير العام ، شكرا على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الخير الأمان والتطور .. شكرا على تقديركم للمبدعين و المؤثرين في كل المجالات".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين أثنوا على اطلالتها، وتمنوا الخير لدبي والامارات.

