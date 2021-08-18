انت الان تتابع خبر ’’عادل إمام’’ يندم بشدة على تقديم هذا الفيلم طوال حياته .. ويتمنى حذفه من تاريخ السينما كلها ! ماهو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عُرف الفنان المصري الكبير عادل إمام على مدار عشرات السنوات في مصر ومختلف الدول العربية بأدواره الفنية الرائعة والتي طغت عليها الكوميديا والضحك والتي استمتع الملايين بمشاهدتها على مدار السنوات.

وبالرغم من مشاركة الزعيم عادل إمام في العشرات من الأعمال الفنية والتي تنوعت بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات إلا أنه يندم كثيراً على مشاركته في أحد الأعمال الفنية ويتمنى مسح مشاركته في أحد الأفلام من تاريخ السينما كلها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد شارك الزعيم عادل إمام في ما يزيد عن 200 عمل فني تنوعت بين المسلسلات والأفلام والمسريحات وحاز جميعها على إعجاب الجمهور وشهدت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً.

ويندم الزعيم عادل إمام على تقديمه ومشاركته في أحد الأعمال الفنية ويتمنى حذفه ومحوه من تاريخ السينما المصرية مشيراً إلى أنه لو عاد به الزمن لما قام بتأدية هذا الدور أو تقديمه للجمهور.

وقال الفنان الكبير عادل إمام في أكثر من مرة وخلال حوراته الصحفية لوسائل إعلام مصرية أنه نادم على مشاركته في فيلم "سيد درويش" وذلك بسبب الدور الذي قام به فكان "صبي عالمة" مع كرم مطاوع.

وأوضح الزعيم عادل إمام سبب ندمه من مشاركته في هذا الفيلم بأنه يرى هذا الدور سقطة في تاريخه الفني.

كما تمنى الزعيم عادل إمام محو مشاركته في هذا الفيلم من تاريخ السينما كلها وأنه نادم على تمثيل مثل هذا الدور.