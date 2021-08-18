انت الان تتابع خبر هل كانت الخيانة سبب انفصال هيفاء وهبي عن أبو هشيمة؟ إليكم فيديو وصور تكشف المستور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد مدونون على مواقع التواصل الإجتماعي الحديث مجددا عن علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إنفصالهما عن بعض.



جاء ذلك على اثر نشر الزوجة الحالية لأبو هشيمة، الفنانة ياسمين صبري صورا حديثة لها وهي ترتدي فستان بتصميم "التايغر"، وهو نفس التصميم الذي ظهرت به سابقا الفنانة هيفاء وهبي.

وتساءل الكثير من المغردين، عن سر تقليد ياسمين صبري للفنانة هيفاء وهبي، وهل تفعل ذلك بطلب من زوجها الذي يحب أن يستذكر من خلالها طليقته هيفاء وهبي؟ ثم أردف أحد المعلقين متسائلا:" لماذا أبو هشيمة طلق هيفاء وهبي إذا كان يحبها إلى هذه الدرجة؟"، بينما اعتبر طرفا ثالث من المعلقين الأمر مجرد صدفة وليس تقليد.

علاقة هيفاء وهبي بأبو هشيمة

أرتبط أبو هشيمة بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في العام 2009، بحفل أسطوري نقلته معظم وسائل الإعلام العربية، وذلك بعد قصة حب استمرت ثلاث سنوات وتكللت بالزواج.



اختار أبو هشيمة وهيفاء وهبي جزيرة كابري الايطالية لقضاء شهر العسل، لكنهم لم يمكثو في الحزيرة سوى 10 ايام فقط وذلك لإرتباط كل منهما بأعمال في مصر.

وفي مطلع العام 2010، بدأت الأخبار تتسرب حول خلافات هيفاء وهبي وأبو هشيمة، وكان الغيرة الزائدة من أبو هشيمة هي محور الارتكاز في تلك الخلافات، وتنامت الخلافات بين الطرفين لتصل في 2012 إلى ذروتها، فقرر الثنائي الإنفصال وإنهاء الزواج بينهما.



ورغم التكتيم الإعلامي على الخلافات التي حدثت بين هيفاء وهبي وأبو هشيمة، وأنتهت بالطلاق، إلا أن بعض التسريبات رجحت أن يكون الفنان المصري "تامر هجرس" هو من أشعل فتيل تلك الخلافات، فما هي قصته؟

من هو تامر هجرس

تامر هجرس هو ممثل وعارض أزياء مصري، عرف بوسامته وحضوره القوي على الشاشة المصرية، شارك في العديد من الأعمال الفنية، وفي عام 2009، شارك الفنانة هيفاء وهبي في فيديو كليب “إنت تاني” والذي حقق نجاحاً كبيراً.



ظهر تامر هجرس خلال الفترة الماضية مع الإعلامية المصرية "إيناس الدغيدي"، في برنامج القاهرة والناس، وتحدث شخصية الظل، المعروف بشيخ الحارة، مع تامر هجرس، حول مطارته لفنانة وممثلة لبنانية لأشهر عديدة بسبب إعجابه الشديد بها ورغبةً منه في أن يكون على علاقة عاطفية معها.

وأضاف "شيخ الحارة" خلال اللقاء التلفزيوني، بأن عشق وحب الفنان هجرس للفنانة هيفاء وهبي، دفعه للبحث عن أي دور تمثيلي يجمعه معها، حتى حصل على ذلك الدور ومثل معها في عام 2009.



وبالرجوع إلى تاريخ تامر الفني فقد مثل مع الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” في فيديو كليب “إنت تاني” عام 2009، وكانت في تلك الفترة متزوجة من أبو هشيمة، وبعد فترة قصيرة من إطلاق كليب "إنت تاني"، بدأت الخلافات بين هيفاء وأبو هشيمة تظهر على السطح.



انفصال هيفاء وهبي وأبو هشيمة

بعد تداول أنباء خيانة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، انفصلا رسميا عام 2012، بعد أن دخلا في خلافات استمرت أكثر من عامين.

وارفقت الأنباء المتداولة بشأن خيانة هيفاء هبي لزوجها، بصورة جريئة تجمعها مع تامر هجرس، وسط انتقادات واسعة من قبل جمهور منصات التواصل الاجتماعي.



وكانت قد صورت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي نهاية عام 2009، أغنياتها “إنت تاني” بطريقة الفيديو كليب، وظهرت في كليبها بشخصية محاربة رومانية تجيد فنون القتال وترتبط بقصة حب مع مدربها المقاتل القوي “أندرو” والذي جسد دوره الفنان تامر هجرس.



الكليب تم تصويره عدة أشهر، في منطقة مدرج بصري جنوب دمشق ، وهيفاء وهبي حينها على ذمة أبو هشيمة، وتدور أحداثه في العصر الروماني بمشاركة 700 موديل بالإضافة إلى مجموعة من الحيوانات المفترسة ما بين النمور والأسود والنسور والثعابين .



وتدربت هيفاء طويلاً على بعض الحركات الصعبة على يد مدرب المعارك الشهير أندرو (تامر هجرس) الذي شارك في فيلمي تروي وإبراهيم الأبيض.

ورغم أن أبو هشيمة لم يعلق على تلك التسريبات، كما هو الحال مع هيفاء وهبي التي التزمت الصمت أيضا، إلا أن إجتهادات وتوقعات بعض وسائل الإعلام توصلت إلى تلك الحقيقة الغير مؤكدة، والتي تزعم أن تامر هجرس، كان سببا في إنفصال هيفاء وهبي عن أبو هشيمة.

يذكر أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ظل بعد إنفصاله عن هيفاء وهبي، مايقارب 8 سنوات بدون زواج، وفي نيسان/أبريل من العام 2020، أعلن زواجه من الفنانة المصرية ياسمين صبري.

أما الفنانة هيفاء وهبي فما زالت بدون زواج منذ انفصالها عن أبو هشيمة، ويتوقع مراقبون أن يكون عزوفها عن الزواج بسبب حبها الكبير لأبو هشيمة، وأملها بأن تعود إليه ذات يوم.