انت الان تتابع خبر فيديو مسرب وصادم من غرفة نوم مشهورة سعودية .. لن تصدق ماذا وجدوا فيها ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً من داخل غرفة لإحدى مشاهير تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" في السعودية، والذي حصد 3 ملايين مشاهدة خلال ساعات، حيث رصد مشاهد صادمة من داخل غرفتها.

وقد تسبب المقطع المصور حالة كبيرة من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المشاهد الصادمة من داخل غرفة المشهورة السعودية.

ويظهر في الفيديو الذي صورته فتاة من داخل غرفة النوم، حالة من الفوضى العارمة داخل غرفة مشهورة "سناب"، وانتشار القمامة على سريرها، الأمر الذي جعل الفيديو يتصدر الترند وحصد ملايين المشاهدات في ساعات قليلة.

وقالت مصورة الفيديو: “أقسم بالله العظيم إنها غرفتها.. وتنام فيها وعايشة فيها 24 ساعة إلا إذا نزلت تغدت أو تعشت في الخارج.. شوفوا منظر الغرفة.. شلون تتمكيج.. شلون عايشة”.

ورصد المقطع، الملابس المبعثرة في أرجاء الغرفة وعدم وجود أي ترتيب أو تنظيم، بالإضافة إلى انتشار القمامة وأكياس الطعام على السرير وفي الأرض.