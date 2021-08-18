انت الان تتابع خبر بدون خجل.. جورجينا بوضعية مثيرة وظهور حمالة صدرها في أقوى مشهد إغراء .. بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حصدت صور ​جورجينا رودريغز​ حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ما يقارب النصف مليون علامة إعجاب بعد أقل من نصف ساعة على نشرها.



وقد شاركت جورجينا متابعيها بعدة صور من أماكن ومناسبات مختلفة ومن بينها صورتان لها ارتدت فيهما ثياباً أنيقة وبدت على متن اليخت الخاص بحبيبها فبدت فاتنة كعادتها وأنيقة وفي صورة أخرى اكتفت بارتداء الملابس الداخلية المثيرة واستلقت على جنبها في مواجه الكاميرة لتزيد الجو سخونة، واعتمدت حمالة صدر ضغطت صدرها بطريقة جعلته يبدو وكأنه يقفز منها وسترينغ صغير مثير واستعرضت جمال جسدها الأنثوي المغري، فيما جاءت صورة أخرى تظهر حبيبها وهو مستلق فيما هي جالسة إلى جانبه.



ودائماً ما تحصد جورجينا اهتمام الملايين حول العالم خصوصاً لناحية جمالها واهتمامها برشاقتها وأزيائها والعناية ببشرتها ويومياتها.

جورجينا رودريغز تلفت الأنظار بفستانها الضيق

نشرت جورجينا رودريغزصورة قبل أيام صورة مثيرة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت بالصورة بفستان قصير وضيق ويتضمن تصميماً لافتاً حمل في طياته بريقاً أزرق اللون وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة، كما وضعت ماكياجاً ناعماً تلائم مع إطلالتها الكلاسيكية.

وحظيت الصورة على إعجاب ألاف المتابعينن، وتلقت رودريجز عليها الكثير من التعليقات.

جورجينا رودريجز تقضي عطلتها مع كريستيانو رونادو

شارك اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدومع متابعيه صورة مع صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهر فيها معها أثناء قضائهما عطلة صيفية.



وظهرت رودريجز بالصورة وهي تحتضن كريستيانو بطريقة رومانسية فيها الكثير من الحب، وإعتمدت إطلالة كلاسيكية بفستان قصير باللون البيج وفيه قماش شفاف، وسرحت شعرها بطريقة مجعدة.

وظهر خلف الثنائي مناظر طبيعية خلابة.



بدوره علق كريستيانو رونالدو على الصورة التي نشرها في صفحته مادحاً جمال حبيبته إذ كتب قائلاً: "ملكتي الجميلة" ووضع إلى جانب تعليقه إيموشن لقلب، فيما أعادت جورجينا نشر الصورة، وعلّقت عليها: “الكون يستمع دائما”، مشيرة إلى أن الصورة التي نشرها حبيبها قد التقطت في جزيرة مايوركا الإسبانية التي تحتوي على مناظر طبيعية خلابة وساحرة.