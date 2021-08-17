انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. إنهيار حاد في صحة الزعيم ‘‘عادل إمام’’ بشكل مفاجئ .. ورامي يجن جنونة (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قلق كبير يسيّطر على الحالة الصحية للممثل المصري عادل إمام وذلك خوفاً من إنتقال عدوى فيروس كورونا إليه.

ومن هنا، فقد إنتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تتحدث عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، والتدابير الإحترازية المشددة التي إتخذتها عائلته من أجل حمايته وتجنب إنتقال عدوى فيروس كورونا إليه.

وبحسب ما نقل مقربون عنه، فإنه يخضع العاملون والمترددون على منزله لعمليات تعقيم كاملة وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل شبه اسبوعي.

ويقيم الزعيم بشكل شبه كامل في منزله بالساحل الشمالي معظم الوقت، وتم منع الزيارات بشكل نهائي وعدم الخروج من المنزل، خاصة أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة.

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت الممثلة داليا البحيري عن معاناتها بسبب الزعيم المصري عادل إمام، إذ تحدّثت عن مكالمة بعد منتصف الليل واكتئاب بسببه، لأنّها عانت كثيرًا معه.

في التّفاصيل، تحدّثت النجمة داليا البحيري عن تجربتها في العمل مع الفنان الكبير عادل إمام في فيلم “السفارة في العمارة”، مؤكدةً أنه شخص ذو هيبة.

وأضافت البحيري خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية “ONE”: “كنت بحس لما ببص فى وش عادل إمام تبان ملامحه فيها هيبة، وكنت بخاف من هيبته فهو مثل الأسد وبعدين اكتشفت إن هذا لا يحدث معي فقط ولكن مع الكثير من الفنانين”.

وعن مشاركتها فى فيلم “السفارة في العمارة”، قالت داليا: “تلقيت اتصال هاتفي من المخرج عمرو عرفة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وأخبرني أن عادل إمام عايزني أشاركه فى فيلم “السفارة في العمارة”، ولكن لم أُصدّق حتى وصلني السيناريو”، وأضافت: “قرأت السيناريو حتى وصلت لمنتصف الفيلم ولم أجد فيه الشخصية التي سأقدّمها، فأُصبت باكتئاب، وبعدين اكتشفت أن أول مشهد هظهر فيه هو مشهد المظاهرة والزعيم شايلني على كتفه، فقلت خلاص كفاية مشهد واحد وشكراً، فالفيلم أحد الأعمال الفنية التي أعشقها”.

كما كشفت البحيري عن أسباب حماستها لمشاركة الفنان هاني رمزي في بطولة مسرحيته الجديدة «أبو العربي»، مؤكدةً أنها شعرت بالحنين الى الأعمال التي تجمعهما معاً، حيث كان رمزي سبباً في دخولها عالم السينما من خلال فيلم “محامي خلع”… إذ قالت: “فيلم “محامي خلع” أصبح أحد كلاسيكيات السينما خاصة أنه من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد وإخراج المخرج الجميل محمد ياسين”.

وعن وقوفها للمرة الأولى على خشبة المسرح، وإشادة الفنان هاني رمزي بها، ووصفها بأنها شخصية كوميدية رائعة استطاعت أن تُثبت وجودها في المسرح، قالت داليا: “هو بيقول كدة عشان بيحبني وأنا بحبه جداً لأنه من أنضف وأفضل الناس اللي عملت معهم، لأنه شخص متصالح مع نفسه ويحب زملاءه”.

وأضافت داليا البحيري أن تلك المسرحية هي أول تجاربها في عالم المسرح، وبالتالي فالأمر بالنسبة إليها لم يكن سهلاً، مؤكدةً أنها تأخّرت بعض الشيء في دخول عالم المسرح.