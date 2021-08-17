انت الان تتابع خبر بقميص مفتوح وبدون حمالة صدر .. مذيعة فاتنة الجمال تقدم نشرة الأخبار وهي شبة عارية من اجل جذب المشاهدين... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت الأخبار العالمية قبل سنوات بخبر إقدام محطة تلفزيونية ألبانية إلى طريقة جديدة لجذب المشاهدين ولاسيما لمشاهدة نشرات الأخبار، حيث لجأت إلى جعل مذيعاتها بالظهور على الهواء مباشرةً شبه عاريات الصدر.



وكان أعاد رواد ومتابعوا مواقع التواصل الإجتماعي نشر وتداول مقطع فيديو حول الموضوع اليوم، تظهر فيه مذيعة نشرة الأخبار الرئيسية وتدعى ​أنكي براكاج​ والتي تبدو فيه ترتدي قميصاً مفتوحاً أظهر جزءً كبيراً من صدرها.



وكانت براكاج تحدثت عن الموضوع قائلةً:” ليس من السهل أن تجد طريقك في عالم التلفزيون”.

وأضافت:” إذا أردت أن تنجح، يجب أن تكون شجاعا وتقدم شيئا مختلفا عن الآخرين”.

وتابعت أنها تحدثت مع والديها في الموضوع الذين وافقا قائلةً:” ولحسن الحظ، أيدوا قراري وهكذا أخذت زمام المبادرة”.



يشار إلى أن براكاج (21 عاماً) حصلت على الوظيفة في التلفزيون بعد أن نجحت في إختبار تقديم نشرة الأخبار مرتدية قميصاً مفتوحاً بالكامل تقريباً.



الأمر الذي أعجب مسؤولي المحطة ووافقوا على عملها وذلك بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.