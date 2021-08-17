انت الان تتابع خبر ستندهش عند معرفتك .. تعرف على ثروة الفنان هيثم أحمد زكي .. صدمت جمهوره وأبكت الملايين (تفاصيل مؤلمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل أكثر عام استيقظ الوسط الفني في مصر والجماهير العربية على نبأ صادم تمثل برحيل الفنان الشاب هيثم الفنان أحمد زكي الذي جاء رحيله ليكمل مسلسل الألم الذي بدأ بوفاة والدته النجمة الكبيرة هالة فؤاد ووالدها الفنان المتألق أحمد زكي.

منذ صغره ، كان هيثم على دراية بوجود النجوم في حياته ، خاصة وأن والده فنان كبير ، وبالتالي فإن والدته نجمة رائعة ، لكن رغم كل هذا لم يبحث قط عن الفن ، خاصة مع مقدار التعب والمشاكل التي واجهها والديه ، إلا أنه دخل هذه المنطقة مضطرًا.

أجبر على دخول الفن

بدأ ” هيثم” مشواره الفني بعد رحيل والده وبعد إجباره على إكمال دوره في ” حليم” ومع ذلك ، دفع نجاحه في الفيلم المخرجين إلى البحث عنه في أعمال أخرى ، حيث تغلب عليهم على الرغم من القليل منهم.

على الصعيد الشخصي وبعيدًا عن الوسط الفني ، تسبب رحيله في مأساة كبيرة في نفوس الجمهور ، خاصة مع ورود أنباء عن تركه وحيدًا وعانى كثيرًا من الوحدة.

أكبر مأساة كانت أن هيثم بوفاته ، ولأنه لم يكن لديه أشقاء لم يستطع أن يجد من يستلم جثمانه ، حتى تكفلت نقابة ممثلي المهن تعاملت مع هذه الحالة وتولت جنازتها ، ثم بدأت تتحدث عن ثروتها وإلى من ستذهب.

ثروته. . كم هي؟

في غضون ذلك ، ظهرت أنباء عن وجود الأخ غير الشقيق له رامي عز الدين عبد الله ، وكشف مصدر قضائي عن ثروة هيثم زكي التي تتكون من 3 منازل 500 ألف جنيه وسيارة.

مع هيثم فورتشن توك ، الذي صدم الجميع ، وأحزن الملايين خاصة وأن البعض كان يعتقد أن ورث الملايين من والده ، وجدنا شخصًا تحدث في تقارير أخرى عن جريمة قتل تورط فيها قبل وفاته.

متورط في جريمة قتل

حيث كشفت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب تفاصيل هذه الجريمة وقالت إنه خلال أحداث 25 يناير سرق احدهم المسدس الذي ورثه عن والده وعلم لاحقًا أن جريمة قتل قد ارتكبت به في صعيد مصر ، مما أجبر هيثم على الاختباء لمدة عام كامل حتى انتهى , بعدما تم القبض على الجاني الحقيقي.