انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تجنن الكل وتظهر بفستان غاية في الجمال.. لن تصدق كم يبلغ ثمنه؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عرفت بالثراء الفاحش، وهي مغنية إماراتية. أَطلق عليها جمهورها بـ «الملكة»، لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج»، تُعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت.



الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، من أكثر المشاهير إتباعاً للموضة والأزياء، وأكثرهم إنفاقاً على كل ما يتعلّق بإطلالاتها لتبدو على أكمل وجه وجمال.

اعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور فتسان الفنانة الاماراتية احلام، بلغت قيمته مليون و300 ألف دولار اميركي، حيث كان مرصعاً بـ40 قراط من ألماس الخالص والنقي، ويذكر أيضاً أنه كان من تصميم المصمم اللبناني العالمي ​طوني يعقوب​.

التي اطلت به في الحلقة الختامية لبرنامج "​أراب أيدول​" عام 2012، حيث تشارك فيه كعضو في لجنة التحكيم، من أكثر الإطلالات التي أحدثت ضجة في الوسط الفني والإعلامي والجماهيري. الفنانة أحلام دائما ما تظهر بإطلالات مميزة تعكس ثرائها، فهي ترتدي أزياء من تصاميم مصممين عالمين وكذلك تظهر في الكثير من المناسبات بمجموعة مبهرة من المجوهرات الثمينة مثل التي ظهرت بها في برنامج أراب أيدول.

وظهرت لولوة إبنة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، باطلالة الفتاة الاماراتية، وخطفت أنظار الجمهور، مؤكدين أن ملامحها تغيرت بشكل كبير بعدما كبرت، وأنها بدت أكثر جمالاً وإثارة .

وتتميز كلاُ من الام وابنتها باطلالة تخطف الانظار وجذابة جداً.