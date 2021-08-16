انت الان تتابع خبر طلقها فوراً.. عريس يطرد عروسته من منزله في ليلة الدخلة بعد اكتشاف سرها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتهى حفل زفاف "دانيال" بشكل مأساوي حيث خلص بطلاق العروس عقب اكتشاف العريس أمراً صادماً ليلة الزفاف.



واكتشف العريس الذي يدعى “دانيال” من سيدني، أن عروسه تربطها علاقة غرامية بوالده في ليلة زفافهما. في الوقت الذي ألقى والده خطاباً في حفل الاستقبال للاحتفال بالزوجين “السعداء”.

وأوضح “دانيال” أنه عاد إلى غرفته بعد حفل الزفاف، ليرى أن زوجته تغازل والده والعكس، “ذهبت بعد حفل الزفاف لاحتساء مشروبات بعد الحفل، وبعد عودتي إلى الغرفة صدمت بما رأيت كان المشهد فج للغاية وصادم”.

كان دانيال اشتبه في أن زوجته كانت على علاقة مع والده قبل يوم الزفاف، وقال: “يبدو أنه حدث عدة مرات”.