انت الان تتابع خبر نجم طيور الجنة وليد مقداد يودع العزوبية رسمياً .. اتفرج كيف ظهرت عروسته الحسناء (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر عصومي ووليد، نجلا خالد مقداد مالك قناة "طيور الجنة"، مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" أظهر لقطات من استعداد وليد مقداد لحفل زفافه المرتقب.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته عائلة مقداد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، نشر وليد مقداد مقطع فيديو جديد كشف فيه عن تفاصيل حفل زفافه، تحت عنوان "اجتماع طارئ للعائلة لمناقشة تفاصيل العرس !! | شو الخطة"، حيث كشف وليد مقداد في مقطع الفيديو ومدته قرابة ربع ساعة، بعضًا من تفاصيل حفل الزفاف.

وفي ختام الفيديو، وعد وليد مقداد متابعيه بإذاعة ونشر العديد من مقاطع الفيديو لاستعدادات ما قبل العرس وحفل الزفاف. معتبرًا أن هذا الفيديو مجرد تمهيد لتلك الاستعدادات.

وليد مقداد يستعد لتوديع العزوبية: بدأ الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة الاستعداد لدخول القفص الذهبي بعد أقل من شهر بعد أن أعلن عودته إلى الأردن برفقة خطيبته نور من أجل التحضير لإقامة حفل الزفاف.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور لـ وليد مقداد وخطيبته نوروتعجبوا من الشبه بينهما، وأشار البعض إلى أن هناك علاقة قرابة تجمعهما.

ونشر العروسين وليد مقداد وعروسه نور أغنية لهما مع تصميم خاص احتفالاً بقرب زفافهما كما استغرض وليد المقداد عبر حساب قناة "عصومي ووليد" على يوتويب كشف فيه عن منزل الزوجية الذي سيسكن به بشكل مؤقت مع عروسه نور.

وكانوليد مقداد احتفل بخطوبته على نور غسان في فبراير 2020 بعد أن أعلن شقيقه المعتصم مقداد الخبر عبر صفحته الشخضية قائلاً :"أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب".

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، فاجأت عائلة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة بإتخاذ قرار السفر من الكويت إلى الأردن للعودة إلى منزل الأسرة استعداداً لحفل زفاف وليد مقداد.

واستقبلت الأسرة من قبل أقاربهم في المطار مع فرقة فلكلورية، ومن ثم توجهوا لمنزل الأهل واحتضن خالد مقداد والدته التي أصبحت تبكي عند رؤيته وعائلته، ومن ثم اقترب من أبيه وحضنه أيضا وقبل يده.

موعد زواج وليد وخطيبته نور مع بداية العام كانت قد انتشرت الكثير من الأخبار حول انفصال وليد عن خطيبته نور غسان إلا أن الصفحات المتابعة لأخبار نجوم طيور الجنة حرصوا على نفي الخبر تماماً مشيرين إلى أن إطلاق هذه الشائعة ما هو إلا محاولة لإثارة الجدل والضجة من قبل بعض المواقع.



جاءت هذه الشائعة بعد أيام قليلة من إعلان وليد أنه ينوي الزواج من خطيبته نور بعد انتهاء فيروس كورونا وخروج البلاد من العزل الصحي، وكان الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة خرج بفيديو مع شقيقه المعتصم مقداد يكشف من خلاله تفاصيل عن خطوبته وأسرار تخص خطيبته، منها أنها من مواليد 1999 مثله أي أن لديها عشرين عاماً، وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً، وأنها ليست ابنة عمه بل حفيدة خال والده أي أنها من العائلة

كما أجاب الوليد مقداد على السؤال المطروح بقوة وهو مكان حفل خطوبتهما، هل كان في الأردن أم الكويت؟ ليجيب أن الحفل أقيم في الكويت فهو يعيش هناك وكذلك عروسه كذلك رد الوليد مقداد عن السؤال المطروح عليه بكثرة وهو ما سر ارتباطه رسمياً رغم صغر عمره، فقال أن الرسول ص قال: من استطاع منكم الباء فليتزوج، مشيراً إلى إيمانه بأن على أي شاب مقتدر مادياً ويستطيع أن يتزوج أن يقدم على هذه الخطوة بجانب أنه عن دراسة خطيبته نور، فقال إنها تدرس في الجامعة أدب عربي، داعياً الله أن يوفقها في هذا المجال الرائع.