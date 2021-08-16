شاهد – رنا هويدي في المستشفى واسم خالد يوسف على مواخرتها

بيروت - أسيل الاحمر - قبل عام من الآن، وتحديداً في شهر سبتمبر/أيلول عام 2018، خضعت المذيعة المصرية رنا هويدي لعملية جراحية، لم توضح أسبابها.

حينها نشرت رنا صوراً لها بثياب المستشفى، ومقطع فيديو جعلنا نرجح أن تكون خضعت لعملية تجميل في الأنف، لأن أن أنفها كان مغطىً ببالشاش وغيره.

لاحظنا في الفيديو أن رنا تضع على يدها وشماً بإسم (خالد)، بدا واضحاً حينما كانت ترقص داخل غرفتها في المستشفى على أنغام أغنية (نمبر وان) للنجم محمد رمضان.

علقت رنا على الفيديو عندما نشرته، وقالت: (دة فيديو من امبارح وأنا عاملة دماغ بنج، البنج دة بيعمل حاجات غريبة في الإنسان انا مش فاكرة التخاريف دي كلها).

الفيديو يؤكد أن علاقة رنا بخالد يوسف ليست جديدة، بل استمرت منذ سنوات، ولهذا السبب كانت تضع إسمه على يدها!

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