انت الان تتابع خبر لن تتخيل الرقم .. كم تقاضت حلا شيحة في فيلم مش أنا سبب أزمتها مع تامر حسني؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد هجوم الفنانة حلا شيحة على الفنان تامر حسني عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك بسبب طرح كليب "بحبك" من فيلم مش أنا والذي طرح في السينمات يوم 23 يونيو الماضي وحقق نجاحا كبيرا، ووفقا لبوابة فيتو فإن الفنانة حلا شيحة تقاضت ما يقرب من 4 ملايين جنيه مقابل دورها في العمل، وطالبها عدد من الفنانين والجمهور برد المبلغ بعد تبرؤها من العمل.

وأغلقت حلا خاصية التعليقات على تلك التدوينة، خوفًا من تعرضها لانتقادات من الجمهور، خاصة أنها هي من قامت بتصوير الفيلم بإرادتها مع تامر حسني منذ أكثر من عام.



وكتبت حلا شيحة قائلة: "انا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكد لي إنه حيحترم رغبتي".



وأضافت: "حنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح. أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي".

وأوضحت: "دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى.. أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا".



وقالت: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن.. احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي".



ونشرت حلا شيحة رابط لفيديو لتامر حسن معلقة عليه: "وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا شوفه تاني يمكن يفكرك ان جواك اكيد في صراع".



فيلم مش أنا

وفيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

