انت الان تتابع خبر حفيدة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تشعل مواقع التواصل في أول ظهور لها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال صورة لحفيداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ولاقت هذه الصورة الكثير من التفاعل، حيث حصدت العديد من التعليقات.فكيف تجاوب رواد تويتر مع صورة حفيدات الأمير الثري؟

أشعلت تغريدة نشرها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأرفق الأمير الثري بالتغريدة، صورة لحفيداته وهن نائمات بجانب بعضهن خلال نزهة في "البر" (الصحراء).

وعلق رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال على الصورة قائلا: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية"

ولاقت صورة الأمير الوليد بن طلال، عددا هائلا من الردود والتعليقات، التي أشادت به وبطريقة تعامله مع حفيداته.

في حين انتقد مغردون آخرون ما احتوته الصورة من مشروبات غازية، وأطعمة غير مناسبة للأطفال من وجهة نظرهم .

كما انتقد آخرون ما اعتبره البعض "بذخ" بادٍ في الصورة من وجهة نظرهم، لكون نزهة في الصحراء لا تستحق نقل "كل تلك التجهيزات"، حسب وصف البعض.

يشار إلى أن الوليد بن طلال يتابعه عدد هائل من الناشطين عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو مؤسس شركة المملكة القابضة وأحد أعضاء مجلس إدارتها، ويعتبر من أغنى رجال الأعمال في الشرق الأوسط.

و ينشط الوليد بن طلال في العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاع الفنادق العالمية وغيرها.