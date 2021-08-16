انت الان تتابع خبر لن تصدّقوا كم تبلغ ثروة نسرين طافش .. الثانية عربيًّا بين الفنانات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ثروة نسرين طافش صدمت الجمهور، بعد الكشف عنها، حيث لم يتوقّع أحد من تصل الثروة إلى ما وصلت إليه، خصوصًا أنّ الممثّلة السّوريّة لا تقوم بأدوارٍ كبيرة كالتي تحصد نجاحًا باهرًا.



لكن الصّدمة الكبيرة، كانت بعد إجراء دراسةٍ حول ثروة نسرين طافش، حيث انضمت إلى قائمة الأثرياء العرب من الفنانات، بثروة تقدر بحوالي 650 مليون دولار، وبذلك تصبح في المركز الثاني خلف الفنانة اللّبنانيّة هيفاء وهبي، التي تعتبر كأغنى فنانة عربية إذ تقدّر ثروتها بحوالي 900 مليون دولار.





من جهةٍ أخرى، وقعت الممثلة السورية نسرين طافش ضحية برنامج المقالب “خمس نجوم” الذي يشارك في تقديمه الممثلين نور اللبنانية، غادة عادل، مصطفى قمر، كريم فهمي ومحمد الشرنوبي.

البداية كانت بإستدراج طافش لسباق سيارات يشارك فيه خمس نجوم النجوم، حيث ظهرت هي متحمسة في البداية، لكنها أصيبت بشيء من الرعب والفزع لقيادة الفنان محمد الشرنوبي المتهورة.

وأثناء السباق اصطدمت السيارة بأحد المواقع واشتعلت النيران فيها، فاحترق السائق وسقط على الأرض وفارق الحياة، في مشهد تمثيلي، بينما ظهر الشرنوبي وهو يتأوه من الإصابة المزعومة.





وخلال الموقف تعمد المشارك في البرنامج استفزاز الفنانة بقوله ”الرجل مات بسببك، مبتعرفيش تسوقي بتسوقي ليه“، بينما كانت الفنانة السورية مذهولة مما حدث وتحاول طلب الإسعاف وتصرخ حين تسمع صوت المفرقعات.

ومن ناحية أخرى، كانت شهدت الفنانة السورية نسرين طافش على إعلان المخرج السوري طارق العريان علاقته رسمياً بحبيبته نيكول سعفان، وذلك بعد تداول عدد كبير من المتابعين صورة للثنائي ظهرا فيها للمرة الأولى في العلن وهما يمسكان يد بعضهما، في إشارة واضحة إلى إرتباطهما.

وجاء ذلك خلال حضور طارق العريان ونيكول سعفان إفطاراً رمضانياً بحضور عدد من أصدقائهما بينهما نسرين طافش.

ومن ناحية أخرى، كانت ردت طافش على الإنتقادات الساخرة التي تعرضت لها بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل “المداح” الذي تشارك في إلى جانب الفنان المصري حمادة هلال.

وكتبت نسرين طافش عبر صفحتها الخاصة على تويتر:”بالوقت يلي الغالبية والحمدلله أشادوا بالاداء والصدق بشخصيتي بمشهد صدمة رحاب بموت ابوها ومع تحقيق مسلسل المداح نسبة مشاهدات عالية طبيعي البعض و هم الأقلية ما رح يعجبهم الموضوع .. بالتأكيد النقد البناء المحترف يحترم .. أما النقد الأجوف المبني على باطل فهو تعبير عن (غل) بنجاح احدهم”.

وكانت تعرضت نسرين طافش للإنتقادات بسبب مشهد إنهيارها بعد وفاة والدها مقتولاً، إذ سخر المتابعون بإطلالتها كاملة المكياج وهو الذ وجدوه لا يتناسب عم طبيعة المشهد الحزين.