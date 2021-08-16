انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل زوجة ’’تامر حسني‘‘ تتخطى الحدود الحمراء بإطلالة فاضحة لم تفعلها من قبل .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء المغربية،بسمة بوسيل، اليوم الأحد، صورة جديدة لها، على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت بسمة بوسيل بالابيض والأسود،وكتبت معلقة من خلال صورتها:”Yeah “.

يذكر أن، نشرت عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، الاثنين الماضي، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت زوجة الفنان تامر حسني بإطلالة جذابة بكاش مايوه أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

و علقت بسمة علي الصورة قائلة : أنت تكتب قصتك الخاصة .

ونالت الصور إعجاب محبيها ومتابعيها.

أحيا النجم تامر حسنى، حفلا غنائيا ضخما فى جدة بالسعودية، وسجل رقما قياسيا جديدا في حياتها الفنية، حيث تم حجز جميع تذاكر الحفل بمجرد الإعلان عنها مباشرة.

وقامت إدارة الحفل برفع شعار كامل العدد بعد فتح باب شراء التذاكر الأون لاين مباشرة، ما دفع الجمهور السعودي لأن يطالب الإدارة بحفل آخر لإتاحة فرصة أكبر لعشاق تامر حسنى بالمملكة أن يحضروا حفله القادم.

وأشاد الجمهور بالحفل الغنائى لتامر والذى ظل يغني ثلاث ساعات متواصلة وسط أجواء من السعادة المتبادلة بينه وبين الجمهور السعودي، وشدا بأجمل أغنياته التى كان يرددها الجمهور معه.