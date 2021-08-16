انت الان تتابع خبر مواقف لن تتكرر في التاريخ العربي.. لن تصدق كيف تعامل رئيس العراق الراحل صدام حسين مع مواطن مصري بحالة يرثئ لها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تفاصيل جديدة وأسرار تكشف لأول مرة منذ عقود من الزمن، تروي تلك القصة عن أحد المصريين الذي عملوا في العراق و عايشوا فترة حكم الرئيس العراقي صدام حسين رحمه الله وتمت تحديدا في 1987.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن عامل مصري ذهب للعمل في العراق ولكنه أصيب بالمرض فتقاعد عن العمل حتى نفذ كل ما معه من مال.

وأضافت أن المواطن المصري لم يستطيع حتى أن يسدد الإيجار فأضطر للنوم في الشارع وتعاطف معه أبناء حي الرمادي فأعطوه دكه أو كما يسميها البعض كنبه وغطاء لتفادي برد الشتاء، وكان من عادة صدام حسين أن يخرج بسيارته في الليل متنكرا وبدون أي حراسه.

وأضافت أثناء مرور صدام حسين وجد هذا العامل نائم على تلك الدكه فوقف صدام حسين ونزل من سيارته لمقابلة العامل المصري، بالطبع اندهش العامل مما يراه فسأله صدام عن قصته فروي له العامل المصري ما حدث معه و ان أمواله كلها قد نفذت وينتظر الرحيل إلى مصر.

وتابعت قائلة: “فما كان من صدام حسين رحمه الله إلا أن طلب من هذا العامل أن يزوره في اليوم التالي في قصره بالفعل ذهب المصري لمقابلة صدام حسين فأحسن ضيافته وأمر له بوظيفة حكومية و منزل وسيارة تويوتا كرسيدا وسأله هل انت متزوج فقال المصري وهو منبهر مما يرى من كرم صدام حسين قال له لا فأحضر فتاه عراقية و زوجه منها بالطبع لا يوجد رئيس دوله في العالم فعل ذلك مع عامل مصري”.