انت الان تتابع خبر وأخيراً.. ياسمين صبري تقهر ’’هيفاء وهبي’’ وتحقق أمنية ابو هشيمة الذي لطالما تمناها .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ارتبط اسم الفنانة المصري ياسمين صبري بعدة القاب ساخرة منذ زواجها الأخيرة من رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة حيث تداول مواقع التواصل الاجتماعي دائما أخبارها بشكل ساخر بسبب زوجات أحمد ابو هشيمة ومن ضمنهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

واشتهر ايضا احمد ابو هشيمة لعشقه لللباس النمري اي الفساتين التي تحتوي نقشات نمرية ، حيث ظهرت زوجاته الثلاثة السابقة بإطلالات مماثلة لبعضهم البعض وأخرهم الفنانة ياسمين صبري.

حيث نشرت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها من إحدى المطاعم.

وبدت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان مكشوف الأكمام بنقشة " النمر " والذي أظهرها بمنظر فاتن ومثير كعادتها.

تفاعل جمهورها ومحبيها على الصور عبر خاصية التعليقات والاعجابات ومن ضمن التعليقات جاء موضوع الفستان النمر كما يحبه زوجها أحمد ابو هشيمة ، حيث انهالت التعليقات الساخرة التي ربطت نشرها صورها بفستان نمري مع حب زوجها لهذه النقشة.

من جهة أخرى غابت الفنانة ياسمين صبري هذا العام عن السباق الرمضاني 2021 وتداول مواقع التواصل خبر اعتزالها للفن والتفرغ للشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلانات.