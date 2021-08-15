انت الان تتابع خبر هل تذكرون الفنان السوري "أبو النار" عقيد مسلسل "باب الحارة" اتفرج كيف بدت حالته اليوم عقب ظهوره بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - علي كريم؛ فنان سوري شهير، بدأ مشواره الفني في سبعينيات القرن الماضي وقدم أكثر من 160 عملًا تنوع ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، صاحب موهبة فنية كبيرة، واشتهر بتجسيد الشخصيات السلبية.

شُغف الفنان علي كريم بالفن في سنٍ صغيرة، فكان يُنفذ بعض الأنشطة المسرحية مع رفاق حارتها، فذكر أنه كتب نصًا مسرحيًا في سن السابعة عشر، وقام بتنفيذه رفقة الفنان عباس النوري في حارتهما.

حصل الفنان علي كريم على عضوية نقابة الفنانين السوريين عام 1976، ورغم سجله الحافل بالأعمال الفنية الكثيرة، شهرته عربيًا كانت من خلال شخصية العقيد أبو النار في مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة.

1- وُلد الفنان عـلي كريم في 2 سبتمبر عام 1949، في العاصمة السورية دمشق، تحديدًا في إحدى حارات حي باب توما، لأسرة سورية متوسطة الدخل.

2- درس كريم في مدارس دمشق حتى حصل على شهادة الثانوية العامة “البكالوريا”، ثم التحق بجامعة دمشق، كلية الآداب، قسم الفلسفة، وهناك انخرط في التمثيل على المسرح الجامعي.

3- تحدث في إحدى الحوارات الصحافية أنه كتب نصًا مسرحيًا في عمر السابعة عشر، نفذه في حارته “حارة الجورة” برفقة رفيقه الفنان عباس النوري، حيث ترعرعا سويًا هناك.

4- البداية الفنية للفنان علي كريم كانت من خلال المسرح، حيث قدم مجموعة من العروض المسرحية على خشبة مسرح الجامعة، ثم خشبة مسرح فرق مسرحية دمشقية، وقد حصل على عضوية نقابة الفنانين السوريين عام 1976.

5- بدايته في التليفزيون، كانت من خلال أدوارٍ صغيرة في عدد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية، وأول أدواره اللافتة كانت في مسلسل “الهجرة إلى الوطن” عام 1987، ثم مسلسل “شجرة النارنج” عام 1989.

6- في التسعينيات شارك في عددٍ من المسلسلات، نذكر منها: “يوميات مرحة”، “لعبة للمستقبل”، “أبو كامل”، “السيرة العربية”، “الخريف”، “نهارات الدفلي”، “الراية والغيث”، “الحقيبة الضائعة”، “أحلام أبو الهنا”، “عودك الرنان”، “الأخوة”، “حمام القيشاني”، “الطير”.

7- ما بعد عام 2000 شارك في عشرات المسلسلات، أبرزها: “الخوالي”، “أبناء القهر”، “باب الحارة”، “بقعة ضوء”، “ليس سرابًا”، “قمر بني هاشم”، “قلوب صغيرة”، “وراء الشمس”، “كليوباترا”، “ما ملكت أيمانكم”، “دومينو”، “الولادة من الخاصرة”، “عطر الشام”، “وردة شامية”، “عندما تشيخ الذئاب”.

8- شارك الفنان علي كريم في عددٍ من الأفلام، مثل: فيلم “صهيل الجهات” وفيلم “شيء ما يحترق” عام 1993، فيلم “الخوافي والقوادم في نصرة الإسلام” عام 2009.

9- كما شارك في عددٍ من المسرحيات، مثل: “أنشودة أنغولا”، “انسوا هيوسترات”، “رحلة حنظلة”، “نبوخذ نصر”، “ماكبث”، “تياترو”، “حفلة على الخازوق”.

10- للفنان علي كريم عدد من التجارب في التأليف، حيث قام بتأليف ثلاثية “حوالة”، سباعية “عودك رنان”، بالإضافة إلى سهرتين تليفزيونيتين، وعدد من النصوص المسرحية، أحدهم يحمل اسم “مدينة الضحك”.