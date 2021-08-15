انت الان تتابع خبر تهديد رهف القنون بالقتل بعد إرتكابها فعل فاضح لم يجرؤ على فعلة أحد .. والسعوديين في حالة صدمة ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحولت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ الى مادة دسمة للاعلام، خصوصا بعد صورها التي يعتبرها المتابعون فاضحة ومثيرة للجدل، اذ تستعرض فيها انحناءات جسمها، اضافة الى حركاتها وثيابها المثيرة.

وبعد تصدرها الترند في الايام الماضية، أعيد تسريب معلومات عن رهف التي لن تعود الى بلدها الام "السعودية"، لانها تعرف تماماً ان المجتمع لن يتقبل انفتاحها ومضمون صفحاتها، كما انه تم تهديدها بالقتل سابقاً اي قبل ان تسافر الى كندا خصوصاً ان أهلها تبرأوا منها ولم يتواصلوا معها الا من فترة قصيرة جدا.



تجدر الاشارة الى ان رهف هربت من اهلها عندما كانوا في الكويت عندما كانت تبلغ من العمر 18 سنة فقط ولجأت الى تايلند وقتها قبل ان تغير مكان سكنها.