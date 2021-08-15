انت الان تتابع خبر على نفس طريقة ابنة ’’الملك سلمان‘‘.. اقتحام غرفة نوم ’’أمير قطر‘‘ وسرقة الكنز الثمين .. وهكذا كان مصير الشيخ تميم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت فرنسا للمرة الثانية حادثة مشابهة على نفس طريقة ابنة "الملك سلمان" الأميرة حصة، بعد اقتحام غرفة نوم أمير قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني وسرقة الكنز من قصره.



وأقدم مسلحون على اقتحام قصر الأمير تميم بن حمد في فرنسا وسرقة العديد من المقتنيات والكنوز، على غرار طريقة سرقة شقة الأميرة حصة بنت "الملك سلمان" في باريس.

ورجحت وسائل إعلام فرنسية، أن تكون العصابة التي سرقت شقة الأميرة حصة بنت "الملك سلمان" في شهر نوفمبر 2020 هي من سرقت قصر الأمير تميم بن حمد بنفس النمط.



وبسحب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودًا أثناء عملية الاقتحام التي نفذها أربعة أشخاص منزله في موان - سارتو ليل، إلا أن أفراد من العائلة كانوا هناك.

وأضافت الوكالة: أن عملية السرقة تمت بلا عنف بعد أن خضع جميع من كانوا في المنزل للصوص الذي أشهروا الأسلحة في وجههم وسرقوا عدد من المقتنيات الثمينة والساعات.

جدير بالذكر أن ترجيحات إعلامية فرنسية تقول إن هناك عصابة متخصصة في استهداف الأمراء والشيوخ الخليجيين، وهي من نفذت اقتام شقة الأميرة حصة بنت "الملك سلمان" والشيخ تميم بن حمد.

