انت الان تتابع خبر زوجة الملياردير ‘‘الوليد بن طلال’’ تذهل السعوديين بإطلالتها الفارهة و حُسنها الخارج عن المألوف .. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وسائل التواصل الاجتماعي اعادت تداول حفل زفاف الأمير الوليد بن طلال من أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل، وهي الشقيقة الصغرى لزوجتة الاولى الاميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل، الذي انفصل عنها لاسباب لم تعرف بعد عنها.



وبعد انفصال أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل عن الأمير الوليد بن طلال، بعدة سنوات، تزوجت الأميرة السعودية أميرة الطويل، على رجل إماراتي شهير اسمه خليفة بن بطي المهيري.

المهيري هو رئيس مجموعة KBBO في الامارات المختصة في استثمارات مجال التعليم والخدمات المالية والخدمات الصحية وهو نائب رئيس مجلس إدارة ومساهم في شركة «إن أم سي» للرعاية الصحية في لندن في بريطانيا.

وتبلغ ثروة خليفة بن بطي حوالي ثروته 1.8 مليار دولار في شهر مارس 2018.

أقيم حفل زفاف أميرة الطويل الباريسي الخاص في Château de Vaux-le-Vicomte وحضر مشاهير مثل أوبرا وينفري.

أميرة الطويل، هي أميرة بنت عيدان بن نايف بن سحمي الطويل العصيمي العتيبي، ولدت في الرياض (6 نوفمبر 1983)، خريجة جامعة "نيو هافين" وتحمل شهادة في إدارة الأعمال وتقدّر ثروتها بنحو 18 مليون دولار أميركي.، وهي سيدة أعمال سعودية وعرفت قبل انفصالها عن الوليد بن طلال بأنها الأميرة السعودية الوحيدة التي تشارك زوجها في رحلات سفره وأعماله.

وتعتبر من النساء السعوديات المطالبات بحقوق المرأة السعودية، كما أنها تدير شركة مواهب للشباب وهي مؤسسة لمركز تسامي للشباب مع نايف الراجحي. تحمل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأمريكية. تشغل منصب نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

منذ ارتباطها بالأمير الوليد، سعت إلى دعم البرامج والمشاريع التي تهدف الى التخفيف من حدة الفقر والإغاثة في حالات الكوارث وتعزيز الحوار بين الاديان، بالإضافة الى تمكين المرأة، ودعم الكوادر الشبابية، فكانت خير ممثّل للمرأة السعودية خصوصاً والعربية عموماً.

الطويل، هي محط أنظار وسائل الإعلام الأجنبية، خصوصاً خلال زيارتها مدينة نيويورك وباريس، حيث أجرت مقابلات عدّة حينها شملت كل من "سي ان ان" مع كريستيان امانبور، ومجلة "فوربز"، و"وول ستريت جورنال"، حيث ظهرت متكلمة اللغة الأجنبية بطلاقة وجهدت إلى التذكير بسعيها إلى تقديم نظرة مغايرة وجميلة عن الإسلام والعالم العربي.



وكان اسلوبها في الكلام اثناء لقاءاتها تتحدث بنبرة جريئة ولكن لائقة عن حقوق المرأة السعودية والعربية، وأكدته اميرة الطويل سابقاً خلال مشاركتها بمبادرة كلينتون العالمية بنيويورك "التصميم من أجل التأثير": "إن الاستقلال الاقتصادي هو أفضل وسيلة لتمكين المرأة في المنطقة وتحديدا في المملكة العربية السعودية، وعدم القدرة على القيادة لم تمنع المرأة من التقدم حيث إن 121 مليار ريال من قيمة العقارات في السعودية تملكها المرأة"، وهذا الأمر دفع بتشيلسي كلينتون نائبة رئيس مؤسسة كلينتون إلى القول: "دفاع أميرة عن حقوق المرأة السعودية كان له بالغ الأثر في طريقة تفكيرنا في ما يخص حقوق الفتيات والنساء حول العالم".



من ضمن الجوائز التي استلمتها، في 2011 جائزة الأعمال الخيرية تقديراً لجهودها في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، كما احتلت المركز الرابع في قائمة "أقوى مئة شخصية نسائية عربية" لعام 2012 التابعة لمجلة "CEO Middle East"، وحصلت على جائزة "الشخصية النسائية" من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز Middle East Excellence Awards Institute.

اناقتها وجمالها خطف أنظار الصحافة العالمية والمعنيين في مجال الموضة خلال حضورها زفاف دوقة كامبريدج كايت ميدلتون والأمير وليم، وهي تعتبر "أيقونة" في الموضة وجميلة الأميرات.

اذ ارتدت فستانا حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي #زهير_مراد، والذي صممه خصيصاً لها وهو مصنوع من قماش الستان زهري اللون ويلفه معطف من الحرير والدانتيل والبرودري، نسّقت معه قبعة وقفازات وحذاء من اللون نفسه.

واختيرت تسريحة شعرها كأفضل تسريحة في حفل الزفاف الملكيّ البريطاني للأميرين عبر العديد من مواقع الإنترنت العالمية، وهي من تصفيف جو رعد، واناقتها في هذا الزفاف خطف انظار الجميع، واضافة الي جمالها العربي دفع بالبعض إلى تشبيهها بشخصية "ديزني" الكارتونية الأميرة ياسمين من قصة "علاء الدين".

اميرة الطويل، تختار اطلالة سيد الأعمال العصرية، في حين اخر، تتجه إلى فساتين الدانتيل الضيقة والقفطان التقليدي والعباءات ذات الألوان الهادئة.

تسريحة شعرها ومكياجها، تعتمد تسريحة الشعر المنسدل والمموج وأحياناً أخرى تختار تسريحة الشعر على جنب واحد، مكياجها يأتي مكملاً للشعر والأزياء، مكياج هادئ ترابياً يظهر إشراقة بشرتها وجمالية ملامحها العربية خصوصاً العينين.

تسعى اميرة الطويل ان يكون ظهورها لدواعٍ إنسانية أو اجتماعية وتؤكد أن "طموحي أن أحدث تغييراً للخير فقط، ولا حدود لطموحي غير أن يحدث في عصرنا هذا مثلما حدث في عصر عمر بن عبد العزيز عصر العدل والرخاء في عهد الدولة الأموية، فكان الرجل منهم يبحث عن الفقراء ليخرج زكاة ماله فلا يجد من هو في حاجة إليها".