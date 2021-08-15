انت الان تتابع خبر أكثر جرأة واثارة.. دنيا بطمة مستمرة في نشر صور المايوه (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت مجددا الفنانة المغربية ​دنيا بطمة الجدل مجددا بعد نشرها​ صورة لها عبر صفحتها الخاصّة على موقع “إنستغرام” بالـ”هوت شورت” جينز قصير مع توب بيضاء قصيرة تكشف عن جزء من بطنها، وانتعلت صندلاً صيفياً باللون الأخضر.



وواصلت دنيا بطمة الاثارة، بنشر صور غير اخلاقية ولا تليق بأم وزوجة، غالبيتها تتعمد اظهار مفاتنها فيها، وتحاول تلميع وزيادة جمالها بمكملات اصطناعية، مما جعل الكل يرى يوميا دنيا بطمة جديدة، غير تلك التي الفها او اعترف عليها ايام ستوديو دوزيم وبرنامج محبوب العرب”اراب ايدول”.



ورغم أن هذه الإطلالة ليست الأولى المثيرة للجدل لدنيا ، إلا أنها تعرّضت للكثير من الانتقادات القاسية، وحرصت بطمة على إلغاء خاصية التعليق لحماية نفسها من التعليقات القاسية والانتقادات الجارحة التي تطاولها بسبب إطلالاتها الصيفية الجريئة والتغيّر الكبير في شكلها بسبب عمليات التجميل.

وجاءت هذه الصورة بعد نشرها صورة وهي في حمّام السباحة، أثارت جدلاً كبيراً عقب ظهورها بملابس لا تناسب شكل جسمها ولا تليق بعمرها، ومكانتها كمؤثرة في قسم كبير من المراهقين.