انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي ؟ وما هي جنسيتها ؟ .. اتفرج أول صور مسربة ونادرة لوالدة الأمير السعودي الوليد بن طلال والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطعاً مصوراً يظهر فيه والدة الملياردير ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال برفقة والدته منى الصلح والذي انتشر في عام 2019 لأول مرة.



ويظهر المقطع المصور الأمير السعودي الوليد بن طلال مع والدته اللبنانية الأميرة منى الصلح حيث أنها ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، كما انها تحمل الجنسية السعودية.

قد تزوجت منى الصلح من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، وهم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.

يُشار إلى أنها لم تظهر في الإعلام سوى مرات نادرة جداً رصدتها فيها الكاميرات وجميع تلك المرات التي ظهرتها كانت برفقة ابنها الأمير الوليد بن طلال.

وقد قال عنها الأمير الوليد بأنها من أهم الأشخاص الذين ساهموا في تكوين شخصيته ومن أهم أسباب نجاحه ودفعه لإثبات ذاته في بداية حياته حتى وصل لما وصل إليه الآن.