انت الان تتابع خبر تسريبات تكشف حقيقة مهنة الفنانة احلام قبل الشهرة وصدمة بين جمهورها بعد الكشف عن ما كانت تحاول اخفاءه طوال هذه السنوات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دائمًا ما تشغل حياة الفنانين والمشاهير بال الجمهور والمتابعين، فقبل التحاقهم بالفن وانضمامهم لقائمة النجوم والمشاهير، كان بعض الفنانين يعملون في مهن أخرى، منهم من عمل في مجال تخصصه الدراسي والعلمي، ومنهم من عمل في مهنة بعيدة كل البعد عن مجاله، والبعض الآخر عمل من أجل لقمة العيش.



عن مهنتها الأولى، وذلك خلال حوار مع عدد من الشباب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وتحدثت الفنانة أحلام الشامسي مع الشباب حول الطموحات الوظيفية للشباب بعد التخرج، وعن الاختيار بين الحصول على الخبرة أو السعي وراء الراتب العالي، وكشفت بسببه أحلام عن راتبها الاول تشجيعاً للشباب.



وقالت أحلام في تغريدتها:” صحيح انا بدأت العمل في مدرسه ابتدائي كمدرسة بألف ريال، وكنت أعول أسرتي مع اخواتي، وهاذي كانت البداية.. براڤوا عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر.. اسمحوا مروري”.



ولاقت تغريدة أحلام تفاعل كبير بسبب كشفها عن ذلك السر بالإضافة إلى تشجعيها للجمهور والشباب من خلال نموذجها في الصبر والعمل.