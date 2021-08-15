انت الان تتابع خبر في أقوى مشهد أغراء.. صافنياز تستعرض قوام جسدها بوصلة رقص فاضحة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إستعرضت الراقصة ​صافيناز​ جسمها بوصلة رقص لأغنية "​سيرة الحب​" لـ ​أم كلثوم​ بفيديو نشرته في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت بالفيديو وهي ترقص على أنغام الأغنية وتقوم يحركات إثارة أمام أطفال وهذا ما صدم المتابعين، إذ علّق أحدهم: " هوا طبيعي الاطفال يشوفو كذا؟!"، بينما علق آخر: "رائعة".



ودائما ما تثير صافيناز الجدل بمنشوراتها، فكانت فاجأت متابعيها بصورة جريئة، حيث ظهرت جالسة على شرفة أحد المنازل بفستان قصير، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة مبللة.



وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة التي حظيت على الكثير من التعليقات.