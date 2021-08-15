انت الان تتابع خبر بوضع يرثى لها.. دنيا سمير غانم ظهرت وحيدة قبل ساعات أمام قبر أمها.. ماذا حدث لشقيقتها إيمي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - زارت الفنانة دنيا سمير غانم قبر والديها في مدفن «عائلة غانم»، بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، في أول جمعة بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز.

ورصدت كاميرات الصحفيين الفنانة دنيا سمير غانم أمام قبر والدتها وقراءة القرآن لها، كما قامت بالدعاء لها ولوالدها الفنان سمير غانم فيما لم تحضر شيقتها إيمي لسبب مجهول.

وكانت الممثلة إيمى سمير غانم ظهرت في حالة يرثى لها خلال جنازة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي توفيت صباح السبت الماضي على عكس شقيقتها الممثلة دنيا سمير غانم، التي حاولت الظهور متماسكة على الرغم ما تمر به من صدمة فراق الأم والأب خلال شهرين ونصف فقط.

وعلى عكس دنيا، بدت إيمى في حالة انهيار كامل، فلم تستطع وقف دموعها خلال مراسم صلاة الجنازة، أو دفن والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مما يدفع متابعين العائلة الفنية التي تحولت حياتها من السعادة إلى فراق وحزن كبيرين.

وعقب قيام شقيقتها الكبرى دنيا سمير غانم بـكتابة نعى والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام تساءل الجمهور متى ستتمكن إيمى سمير غانم من التعبير عن ما تمر به من حزن وفقد، لوالديها، وذلك بعد ان أكتفت بـنشر صورة لـ والديها الراحلان بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، والتعليق عليها بـ "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

واعتادت الممثلة إيمي سمير غانم على زيارة قبروالدها كل أسبوع منذ وفاته في مايو الماضى بعد صراعه مع فيروس كورونا، لكنها لم تستطع هذه المرة ربما لما تعانيه من أزمة نفسية شديدة بعد وفاة والدتها.

وتوفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، السبت 7 أغسطس، بعد معاناة طويلة مع المرض، لتلحق بزوجها الفنان الكبير سمير غانم الذي توفي في 20 مايو الماضي.