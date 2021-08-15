انت الان تتابع خبر تسريب صور فاضحة لـ’’رهف القنون‘‘ قبل هروبها من الكويت.. ظهرت بشكل مُخل وما كانت تفعله صدم الجميع !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتصدر الناشطة السعودية ​رهف القنون​ اهتمام الجمهور بعد أن أصبحت قصة هروبها من عائلتها التي كانت تقيم في الكويت سيرة على كل لسان.

ولم تكتفِ رهف بالهرب من بلدها، بل خالفت عاداته وتقاليده وخلعت الحجاب، وصدمت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة منذ وصولها الى كندا، واضافة الى ذلك حملت من حبيبها من دون زواجهما، ثم تركت ابنتها معه وتخلت عنهما، حسب تصريحات حبيبها.



وتساءل المتابعون حول شكل رهف قبل هروبها من السعودية، فانتشرت صورة قديمة لها عندما كانت محجبة وملتزمة بالملابس المحتشمة في إطلالاتها.