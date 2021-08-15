انت الان تتابع خبر صورة مسربة لـ’’هيفاء وهبي‘‘ في أول شبابها وقبل الشهرة..مظهر غريب صادم ولن تصدق انه لفنانة ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أول شبابها وقبل أن تحظى بالشهرة وهي في شكل وهيئة وملامح صادمة ومختلفة تماماً عن شكلها وهيئتها الحالية بعد شهرتها واجراء العديد من عمليات التجميل.

وتظهر في الصورة الفنانة هيفاء وهبي حاملة ابنتها الصغيرة زينب فياض، وكانت طفلة في حينها، قبل ما يزيد عن 25 عاماً والتي تركتها في وقتها لتعيش مع أبوها بعد طلاق هيفاء من زوجها الأول ابن عمها.

المظهر الذي ظهرت فيه الفنانة هيفاء وهبي مثل صدمة كبيرة للمتابعين ورواد التواصل الاجتماعي حيث بدى شكلها غير مألوف وغريب عن شكلها الحالي المختلف نتيجة كثرة العمليات التجميلية التي خضعت لها طوال مسيرتها الفنية.

وعبر كثير عن استغرابهم وعدم اقتناعهم بأن الظاهرة في الصورة تكون الفنانة هيفاء وهبي.